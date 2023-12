Profumeria Galeazzi fa il bis: "Saranno due negozi gemelli"

La profumeria Galeazzi raddoppia e apre (ancora) in Corso Garibaldi. Saranno due negozi gemelli quelli che verranno inaugurati tra qualche mese in Corso Garibaldi. Nei locali dove una volta c’era Grandinetti, il punto vendita di calzature, arriverà ora Naima, store di profumi, make-up, trattamento viso e corpo. "Al taglio del nastro ci sarà anche il sindaco dorico, Daniele Silvetti e noi siamo davvero entusiasti", dicono dal punto vendita. "Era da tempo che cercavamo un locale che fosse grande, ma qui ad Ancona non c’era nulla e abbiamo pensato di fare due negozi gemelli, divisi solo da una strada, via Marsala". Entrambi i locali, sia quello di adesso sia quello che sorgerà dopo, saranno completamente ristrutturati: "Sarà tutto rinnovato con i nuovi rendering – spiega una delle titolari, Marica Quercetti – Una nuova immagine Naima che si accomuna in tutta Italia". I due locali ospiteranno profumi e cosmetici, come fosse un tutt’uno ma con prodotti diversi. Una delle attività storiche di Ancona, questa: "Lavoriamo ad Ancona da 75 anni, l’azienda la mise in piedi nostro padre, Ivano Quercetti" proseguono dall’esercizio. Che poi, a dire il vero, Ivano era un garzone di magazzino e lui subentrò nella gestione dell’attività commerciale. "Com’è cambiata la città in questi anni? Beh, è cambiata tanto – risponde Quercetti – Soprattutto è cambiata la gente, sempre più esigente e difficile. Anche perché è diventato difficile il commercio". Complici anche i siti online: "Il web ha fatto la sua parte", ma la professionalità e la qualità di Galeazzi è impareggiabile. "Il servizio che diamo è molto più ampio e quindi alla fine siamo sulla cresta dell’onda da anni. Spediamo in tutto il mondo con i servizi di e-commerce e trattiamo persino l’estero", precisa.

I nuovi locali sono 80-90 metri quadri. In tanti stanno curiosando, passando di fronte alla Galleria Dorica, ma adesso i pannelli di legno, posizionati dalla ditta che si sta occupando dei lavori, rendono impossibile scorgere l’interno. "Entro febbraio saranno pronti tutti e due". Gli spazi in cui prima c’era il negozio di calzature Grandinetti saranno il quarto punto vendita di Naima. Che ad Ancona ne contava già tre: uno in piazza Roma, uno in Corso Garibaldi, la via dello shopping e uno in Corso Stamira, d’angolo, che non è Naima ma profumeria artistica di nicchia. Trentotto i negozi fra Marche, Umbria, Abruzzo e Romagna.

Nicolò Moricci