"Radici per il futuro". Giovani e agricoltura per gli Oscar green 2024

I piedi ben piantati a terra e la mente vivace, aperta al mondo e pronta a volare. Sono vere e proprie "Radici per il futuro", i giovani in agricoltura che sotto questo titolo potranno partecipare agli Oscar Green 2024. C’è tempo per iscriversi fino al 30 giugno. Si tratta della fase regionale del premio messo in palio da Coldiretti Giovani Impresa, dedicato alle nuove generazioni dei campi, a coloro che hanno saputo coniugare tradizione a innovazione e trattare temi di attualità come la transizione ecologica e il digitale, l’etica, il recupero, la difesa del territorio e dell’ambiente. Non mancano le novità. A partire dalla categoria "L’impresa che cresce" con la quale si premieranno i migliori esempi di imprenditoria che hanno saputo affrontare il complesso contesto socio economico e geopolitico, investimenti tra i rischi, un occhio alla sostenibilità e all’etica, alla formazione e alla valorizzazione del Made in Italy. C’è poi la categoria "È ancora Oscar Green" con la quale Giovani Impresa celebra un premio diventato maggiorenne: 18 edizioni con i riflettori puntati sulle idee che in questi anni hanno stupito e che più sono riuscite a svilupparsi e affermarsi. Prevista anche una menzione speciale per l’"agri influencer", l’imprenditore agricolo capace di giostrarsi tra i social per raccontare il suo mondo e trasmettere i valori positivi del lavoro nelle campagne. Confermate le categorie Custodi d’Italia, premio a coloro che contribuiscono al presidio dei territori più marginali e più difficili, esempi di agricoltura eroica che crea economia, lavoro e servizi nelle aree interne, difendendo l’ambiente e la biodiversità, Campagna Amica per chi promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra impresa e cittadini. E poi Impresa digitale e sostenibile, dedicato ai progetti che applicano nuove tecnologie e innovazione digitale, e-commerce e web marketing ma che rispondono anche principi di economia circolare e alla chimica verde e "Coltiviamo insieme" che guarda alle iniziative dedicate ai bisogni della persona e della collettività. Saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione e che avranno raggiunto l’obiettivo di tutela e sviluppo del territorio. Lo scorso anno parteciparono dalle Marche una quarantina di realtà. Coldiretti Marche