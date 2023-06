Rapina a Fabriano: entrano con la pistola e il casco in testa, poi fuggono col bottino

Fabriano (Ancona), 9 giugno 2023 – In due entrano con il casco in testa e in pugno una pistola. dicono con grande pacatezza Uno dei due punta la pistola alla titolare, l’altro va dietro alla casa e preleva soldi e sigarette. Nemmeno un minuto e mezzo poi i due escono dal negozio e si dileguano in scooter.

La rapina a mano armata è avvenuta nel pomeriggio di ieri, alle 17:28 alla tabaccheria rivendita Sinopoli di via Lamberto Corsi, quartiere Santa Maria. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Fabriano.

“Erano 10 anni che non si verificava una rapina in città e noi non ne abbiamo mai avute” commenta rammaricato il titolare della Tabaccheria, Giuseppe Sinopoli. I malviventi, vestiti di scuro, oltre ai caschi avevano i guanti per non lasciare impronte. Sono stati ripresi dalle telecamere e sono in corso le indagini dei carabinieri per arrivare a loro che poi si sarebbero dileguati verso la stazione con un bottino di poco superiore ai 1.200 euro.

Difficile dire se la pistola fosse vera o giocattolo, sicuramente sufficiente a incutere paura e impedire ogni reazione. Si tratterebbe di due giovani, uno dei quali avrebbe tradito un accento meridionale. Probabilmente prima di entrare in azione, in pieno giorno, hanno atteso che dentro non vi fossero clienti, ma solo la sorella del titolare.