Rapper Baby Gang, condannato per una sparatoria, canterà al PalaPrometeo di Ancona

Ancona, 21 dicembre 2023 – Da una condanna per una sparatoria a Milano, al palco del PalaPrometeo, struttura che gravita sotto il controllo del Comune. Dopo aver annunciato la data del 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago, il rapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, ha aggiunto altri due live al suo tour ‘La fine del mondo’. Uno dei quali, il 27 aprile, proprio ad Ancona, mentre l’altro, tre giorni dopo, si terrà al PalaOlimpico di Torino. Il 22enne, lo scorso 15 novembre, è stato condannato a cinque anni e due mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, una delle vie più note per la movida del capoluogo lombardo. Una sparatoria avvenuta, probabilmente, per ragioni legate al "controllo del territorio", usando le espressione del giudice per le indagini preliminari. Oltre a Baby Gang avevano ricevuto condanne anche altri componenti di un collettivo considerato responsabile dell’esplosione di due proiettili in direzione di due senegalesi, rimasti feriti.

“Zaccaria Mouhib è nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco – si legge nella nota di presentazione di Baby Gang – A soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica, ma si scontra con i forti pregiudizi della società odierna nei confronti delle sue origini. Crescere sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la legge, finché scopre di avere una voce che non viene ignorata, grazie alla musica".

Una musica molto apprezzata tra i giovani, tanto che oggi il 22enne conta oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale YouTube. Baby Gang, in attesa del secondo grado di giudizio, non è in carcere, ma ha trascorso gli ultimi mesi in una comunità. E non ha mai perso l’attitudine a scrivere testi, talvolta crudi, in cui racconta anche la sua voglia di riscatto sociale. Al momento ha all’attivo due ep, nonché due album. Il primo s’intitola ‘Delinquente’ (2021), il secondo ‘Innocente’ (2023). Tutti e quattro sono certificati Oro. È, ad oggi, il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify.

Sarà sul palco del PalaPrometeo di Ancona il prossimo 27 aprile ed è già aperta la prevendita dei biglietti per il suo tour prodotto da Trident Music. Come reagirà Ancona a questa esibizione? Al momento non ci sono commenti, né reazioni.