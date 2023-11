In fumo i risparmi di una vita: cos’è lo schema di Ponzi, il sistema usato dalla broker infedele

Osimo (Ancona), 9 novembre 2023 – E’ riuscita a truffare più di 30 di risparmiatori attenti. La prima a sporgere denuncia è stata una dottoressa di Osimo. Qualcosa non quadrava.

Il dubbio di aver perso i risparmi di una vita era forte. Alla ex promotrice finanziaria radiata dall’albo, osimana di 48anni, finita nel mirino della Finanza, in 31 (accertati) avevano affidato i risparmi di una vita per comprare immobili o per investirli nel progetto dei sogni dei propri figli. Ha sottratto in tutto oltre quattro milioni di euro.

Tra i beffati anche un parroco che aveva ereditato una somma ingente. In tanti si chiedono come agisse.

La donna ha usato lo schema di Ponzi per operare, un modello economico di vendita dallo stampo ingannevole che in pochi sanno usare.

In pratica il soggetto che popone l'investimento farebbe credere di poter avere guadagni ingenti a breve termine senza rischi. Questo a condizione che l'investitore recluti a sua volta altri investitori. Si crea così un classico schema piramidale assimilabile alla truffa. La tecnica prende il nome da Charles Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti.

In estrema sintesi, il metodo “puro”, che può cambiare comunque secondo alcune varianti, prevede che una persona promette guadagni fuori dagli standard, ad esempio il 10 per cento al mese. Per fingere che l'investimento stia avendo successo, dopo un mese dà a ogni cliente il 10 per cento della quota versata, spacciandolo per il profitto promesso. In realtà non avrebbe fatto altro che sottrarre quel denaro al capitale iniziale. Spesso, giunto al massimo del guadagno, quella persona sparisce nel nulla con i soldi presenti in quel momento.

Le indagini sulla promotrice finanziaria sono state condotte dalla Guardia di Finanza

La donna non aveva mai fatto percepire nulla di strano anzi, li rassicurava con le sue grandi doti persuasive anche in chat con diverse scuse e mostrava le carte (poi risultate false) e condivideva la sua vita sui social come un libro aperto.

Eppure il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso in questi giorni l’indagine coordinata dalla Procura nei suoi confronti. Adesso è indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa a danno di tutte quelle persone per lo più residenti ad Osimo. Ad aiutarla ci sarebbe stato anche un collega.