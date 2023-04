Ancona, rissa per la cena bruciata: tre feriti

La lite è sfociata in rissa per via di un pasto bruciato

Ancona, 10 aprile 2023 – Il lungo digiuno è arrivato ad avvelenare gli animi. A tal punto che una sera come altre di questo Ramadan si è tramutata in rissa, semplicemente perché la cena si era bruciata. Accade in un appartamento di via Scrima, ad Ancona, dove scoppia una rissa fra tre coinquilini: due egiziani e un tunisino, fra i 30 e i 40 anni. Il pasto, divenuto immangiabile, coincideva con quello serale che in periodo di Ramadan i musulmani consumano dopo il calare del sole. I tre erano quindi a digiuno da ore, e questo potrebbe aver esasperato gli animi, e durante la lite gli inquilini sono passati alle mani. Sul luogo sono intervenute le Volanti di polizia e ben due ambulanze della Croce Gialla, che hanno trasportato i tre all'ospedale di Torrette di Ancona dove sono stati medicati.