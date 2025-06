Scuola, un piano di interventi per l’estate

L’anno scolastico è terminato e già la neo sindaca Michela Glorio pensa al prossimo che inizierà a settembre. Assieme all’assessore alla Scuola Simonetta Tirroni, ha incontrato in Comune i dirigenti degli istituti comprensivi osimani, Lorella Belleggia per l’Istituto comprensivo "Caio Giulio Cesare", Fabio Radicioni per il "Bruno da Osimo" e telefonicamente Annamaria Greco del comprensivo "Fratelli Trillini". All’ordine del giorno le priorità per la riapertura del prossimo anno scolastico e i lavori durante l’estate.

"Abbiamo previsto interventi per 294mila euro da realizzare nelle prossime settimane. I più significativi sono alla scuola elementare Fornace Fagioli dove saranno sistemati i piazzali esterni e il locale della centrale termina per 58mila euro complessivi – dice Glorio -. Quasi 40mila euro serviranno per la corte esterna della elementare Bruno da Osimo, 45mila euro per la pavimentazione e fognatura del portico e sistemazione della rampa esterna al plesso di San Biagio. A piazzale Bellini faremo un sopralluogo a breve per dividere alcune aule perché rispetto all’ultimo intervento del 2022 sono cambiate le esigenze per consentire una adeguata convivenza tra la media Caio e la Krueger. Tinteggiature e interventi contro le infiltrazioni sono previste alla media di Osimo Stazione. Il Comune provvederà al rinnovo di sette Certificati prevenzione incendi. Rinnoveremo gli arredi".

A Campocavallo un’aula, che era stata ricavata al centro sociale, tornerà nella scuola elementare perché verrà istituita una classe in meno. Alla materna di Borgo San Giacomo in via Roncisvalle resterà solo l’indirizzo BorgoAmico mentre chiuderà l’indirizzo San Giuseppe da Copertino perché non si è creata la sezione. "Nella prima assemblea utile di quartiere affronteremo con i residenti di Campocavallo la questione della nuova primaria. In ballo ci sono due progetti, uno più articolato che richiederebbe più spesa e lavoro. Vogliamo appaltare l’opera entro fine anno".

Poi ha dato il via al primo ciclo di incontri con i Consigli di quartiere. "Lo avevamo promesso, torniamo subito tra la gente. Grazie all’assessore Celentano, abbiamo organizzato assemblee pubbliche utili a raccogliere le istanze di ogni singolo territorio. Decideremo insieme le priorità dalle quali far partire l’azione amministrativa". Si parte mercoledì da Osimo Stazione Abbadia (salone parrocchiale di via Cavour), poi giovedì al centro sociale di via Pertini per Padiglione-Passatempo, lunedì 30 nella sala del Cantinone per Osimo 1-versante nord, giovedì 10 luglio al tendone di via Covo per Campocavallo-San Sabino, lunedì 14 al circolo Acli di San Biagio anche per Aspio e Santo Stefano, martedì 22 al Palasangria per Casenuove, Villa e San Paterniano e chiude Osimo 2-versante sud giovedì 24 al bocciodromo.

Silvia Santini