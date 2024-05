Segnalazione ai vigili:: "Due donne aggredite da un cane in strada"

E’ stato segnalato un brutto episodio ieri mattina alla Municipale di Osimo. "All’altezza della rotonda che, venendo da San Sabino appena si svolta a destra porta all’oleificio Marchiani, ho assistito all’attacco di un pastore australiano a due donne che stavano camminando su quello stretto marciapiede – ha raccontato una testimone anche sui social -. Terrorizzate dal cane che abbaiava attaccato alle loro gambe, si sono buttate in mezzo alla strada e per fortuna non sono state investite. Si è formata una fila di auto, caos e urla".