Sfida con il Teramo:. Gabbianelli in forse

La Vigor non intende fermarsi, ma le condizioni di Gabbianelli destano un po’ di preoccupazione. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio particolarmente serio, ma in questa fase del campionato, ogni forfait ha il suo peso. Al di là dei contrattempi, in casa rossoblu si pensa con ottimismo alla gara contro il Città di Teramo, in programma al "Bianchelli" domenica pomeriggio alle 15. Vigor e Teramo sono tornate a sfidarsi quest’anno dopo un’attesa lunga 40 anni. I precedenti spaziano dagli anni ’30 agli anni ’60, eppure gli scontri più frequenti sono riconducibili dal 1981 sino alla stagione 1984/1985, di fatto l’ultima stagione che ha contrapposto le due rivali una contro l’altra. Negli anni ’80 Vigor e Teramo si sono affrontate spesso, sempre nel campionato di Serie C2.

Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora: tante vicissitudini, storie ed esperienze diverse, oggi però Vigor e Teramo sono tornate su palcoscenici importanti e sono pronte a scrivere un altro capitolo.

Ad Antonioli serviranno tutti i suoi uomini migliori, tra questi spicca il nome di Gianmarco Gabbianelli che a Sora ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento per un problema al polpaccio. Il ragazzo sta meglio, ma solo l’ecografia, che sarà fissata nei prossimi giorni, potrà emettere un verdetto definitivo. Servirà ancor più tempo invece a Federico Alonzi come spiega il direttore sportivo Moroni: "Federico sta lavorando molto bene, ma non rientrerà a breve. Qualche corsetta con i compagni la sta facendo, ma questo non significa che è pronto a tornare in gruppo – sottolinea -. I tifosi lo vedono agli allenamenti e sono giustamente fiduciosi, ma andiamoci piano. Anzi, a breve dovrà sostenere una visita molto importante per valutare i progressi e la flessibilità del legamento".

Buon momento in termini di risultati, ma anche le vicende extracalcistiche hanno un peso notevole. Casa della Gioventù, Aos ed Avis sono i partner con i quali sono stati organizzati tantissimi eventi in seno al progetto sociale "Cuore Vigor". Altri ne seguiranno come ricorda il direttore operativo Christian Romagnoli che traccia un bilancio: "Le iniziative tra Aos e Vigor ad esempio, entreranno nel vivo durante il periodo pasquale. Stiamo valutando alcune iniziative che sveleremo nelle prossime settimane. L’obiettivo è sempre lo stesso: sensibilizzare i senigalliesi e portare un aiuto concreto alle associazioni del territorio".

