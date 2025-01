Si va verso la cittadella giudiziaria. Al via la ristrutturazione dell’ex Inps

Diminuisce la durata dei procedimenti con attività più snelle per gli uffici giudiziari, che hanno fatto ridurre gli arretrati, c’è attesa per la soluzione logistica di alcuni uffici distrettuali come Corte di Appello, tribunale e ufficio di Sorveglianza, e persiste il problema del sovraffollamento dei detenuti nelle carceri marchigiane. Questi punti verranno toccati oggi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Marche che si terrà alla Mole Vanvitelliana, dal presidente della Corte di Appello Luigi Catelli e dal procuratore generale Roberto Rossi.

I dati che verranno illustrati "evidenziano un quadro complessivo positivo – dicono Catelli e Rossi – perché nell’anno trascorso si è ottenuto nel distretto marchigiano una riduzione degli arretrati, un aumento di produttività degli uffici, una diminuzione della durata dei procedimenti quindi un complesso miglioramento della giurisdizione malgrado le difficoltà generate dalla carenza di organico e da un quadro normativo sempre mutevole".

All’inaugurazione di oggi prenderà parte il vice capo di gabinetto del ministero della Giustizia Francesco Comparone. Le criticità di alcuni uffici giudiziari stanno per essere definitivamente superate. Dal 2021 si è preso in considerazione l’acquisto da parte del demanio del palazzo dell’ex sede Inps di piazza Cavour, inutilizzata dal 2016, di proprietà di Investire Ser, con rogito ad ottobre scorso che ha perfezionato il trasferimento di proprietà. In questi giorni sta avvenendo la consegna dell’immobile al ministero per le fasi di ristrutturazione. Il tribunale di corso Mazzini ha in corso importanti lavori con fondi Pnrr per una spesa di 12 milioni di euro. Il problema carceri rischia di pregiudicare progetti di risocializzazione in corso di attuazione. Al 30 giugno scorso i posti regolamentari degli istituti penitenziari marchigiani erano 837 su 913 presenze, il 9% in più rispetto alla capienza e distribuito in modo non omogeneo nelle carceri. Rinnovata la convenzione quadro con Regione, uffici giudiziari e Università per stage e tirocini mensili nelle cancellerie, al Tar e nelle segreterie per 700 euro al mese.