Sindaco, possibile proroga al 2026

Massimo Olivetti sindaco fino a giugno 2026. Questo è quanto potrebbe accadere a breve se la proroga, già concessa dal Viminale ad altri Comuni, interesserà anche Senigallia. L’Amministrazione non ha ancora avviato l’iter come già avvenuto per il Comune di Moncalieri e quello di Fermo. A causa del Covid nel 2020 le elezioni, previste per giugno, era state rinviate a settembre, poi il ballottaggio e l’investitura del sindaco Olivetti è arrivata il 5 ottobre 2020. "Se dovessimo andare alle urne nella primavera 2025, non avrò raggiunto il periodo previsto, come da normativa, per il mio mandato" - commenta lui. Un problema in molti Comuni per cui sembra essere già stata trovata una soluzione: proroga del mandato fino a giugno ’26.

Ormai è più che un’idea, manca solo l’ufficialità. Al primo cittadino di Moncalieri, che ha sollevato la problematica, la prefettura ha già dato una risposta che prevede il ritorno alle urne a giugno ’26. Un precedente a cui potrebbero accodarsi tutti gli altri.

Il Comune di Senigallia ha deciso, almeno per il momento, di attendere la decisione del Governo che dovrebbe andare verso una proroga. Si va di pari passo al Governatore, eletto il 30 settembre ’20. A un anno e mezzo dal termine del mandato, si comincia a guardare oltre e, visto che il primo comma dell’articolo 1 della legge 182 del 1991 prevede che le elezioni debbano svolgersi ‘tra il 15 aprile e il 15 giugno’ se il mandato scade nel primo semestre dell’anno. Un problema che potrebbe rovesciare le carte e dare agli Amministratori non una possibilità in più, ma quella che gli spetta. D’altro canto, sia per il Comune che per la Regione, anche se ancora riguardo alle Regioni la problematica non è stata sollevata, potrebbe aprirsi una partita per invalidare le nuove elezioni se indette prima del termine del regolare mandato: 5 anni. L’ufficialità definitiva su quella che sembra ormai una cosa assodata, dovrebbe arrivare a breve, un modo anche per gestire al meglio i fondi Pnrr, approfittando di 6 mesi di tempo in più per terminare i progetti. Intanto la Giunta continua a lavorare senza sosta per portare a termine i progetti già avviati e contemporaneamente lavorare a nuove progettazioni in modo da poterle avviare prima del mandato.