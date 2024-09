SITUM e il legame con il mondo del lavoro

Dal 2020 è attivo il progetto SITUM, Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica Manageriale, che ha lo scopo di intercettare le competenze richieste dal mercato del lavoro, creando percorsi di formazione ad hoc, flessibili, con lezioni teoriche e molta pratica nelle 30 organizzazioni partner tra Abruzzo, Marche e Umbria. In SITUM docenti e manager condividono conoscenza ed esperienza a beneficio della componente studentesca. I valori, che SITUM mette in azione e in relazione, sono diversi: innanzitutto il territorio, cioè implementare sempre di più la collaborazione fra Università e comunità per esaltare le possibilità del nostro meraviglioso Centro Italia; poi, l’innovazione che deriva dalla crescente efficacia di nuove forme di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato; infine, lo sviluppo costante delle competenze, imprescindibili per affrontare le complessità del presente. L’edizione 2024 di SITUM, con i corsi in "Human Centric Engineering", "Management della Sostenibilità" ed "Electric Energy Smart Management", ha coinvolto 42 fra studentesse e studenti, 40 docenti provenienti dai tre atenei, Politecnica delle Marche, l’Università di Perugia e l’Università dell’Aquila e 35 imprese. Tra le tematiche dei tirocini figurano la modellazione di prodotti per stampa 3D, l’analisi delle vibrazioni di componenti automotive, la ricerca legata al tema della sostenibilità, l’analisi dei competitors dell’impresa, le attività di laboratorio di setup e la validazione dei prodotti.