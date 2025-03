Soccorsi in poche ore. A scuola, al pub e al porto: raffica di malori in città

Attimi di paura ieri mattina in un istituto superiore di Ancona, zona Tavernelle, dove un adolescente, di 15 anni, ha iniziato a sentire dei dolori durante l’ora di educazione fisica e si è accasciato a terra. Interessata la zona del bacino. La Croce Gialla lo ha portato a all’ospedale di Torrette per accertamenti.

Venerdì sera invece una ragazza di 27 anni ha perso i sensi mentre si trovava in un pub al centro di Ancona. Sempre la Croce Gialla ha trasportato la giovane a Torrette con un codice di media gravità. Sempre ieri mattina invece, un uomo originario del Nordafrica è stato colto da malore, venendo soccorso dal 118 e dalla ‘Gialla’ che lo ha poi portato al pronto soccorso.

Ma non è finita qui: la segnalazione di malore, la notte scorsa ad Ancona, è arrivata anche da via Einaudi per un camionista greco di 52 anni che ha accusato una crisi respiratoria ed è riuscito da solo a mettere in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato poco dopo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dai sanitario dell’automedica del 118 arrivato sul posto per il primo intervento.