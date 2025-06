Sorpresa, a maggio sono calati i prezzi

A maggio è calato dello 0,1% l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ad Ancona e il tasso tendenziale annuo è sceso dal +1,6% al +1,5%. In particolare i capitoli di spesa risultati in diminuzione sono quelli relativi ai Trasporti (-1,5%), alle Comunicazioni (-0,7%) e ad Abitazione, Acqua, Energia e Combustibili (-0,6%) tra cui si segnalano il -1,1% dell’energia elettrica e il -2,2% del gas. In controtendenza Prodotti alimentari e bevande tabacchi (+0,8%), Servizi Ricettivi e di Ristorazione (+0,9%), Mobili articoli e servizi per la Casa (+0,3%).