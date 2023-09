Sorpresa, arriva Barbara D’Urso. Ma questa volta come attrice Barbara D'Urso sarà alla Fenice di Senigallia sabato 25 e domenica 26 novembre con "Taxi a due piazze", commedia degli equivoci firmata da Ray Cooney. La versione al femminile, diretta da Chiara Noschese, debutterà in esclusiva mondiale in Italia. Biglietti in vendita sui circuiti Ciaotickets, Vivaticket e Ticketone.