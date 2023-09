Tamberi e la limited edition per celebrare i suoi successi

Ancona, 8 settembre 2023 – Gianmarco Tamberi, il campione di tutto nel salto in alto, dopo la vittoria del mondiale outdoor di Budapest ha deciso di lanciare una collezione esclusiva per celebrare questo risultato storico. Con tanto di post social per il lancio della novità: "Viste le numerosissime richieste, non potevo esimermi dal darvi la possibilità di avere un ricordo prezioso di questo traguardo.

Gianmarco Tamberi e la limited edition: t-shirt e cappellino

Per voi che mi avete seguito sin dal primo oro di Portland nel 2016, attraverso quel bruttissimo infortunio e spinto fino al coronamento del sogno a Budapest, abbiamo deciso di creare una piccola collezione limited edition per onorare i 5 ori più ambiti dell’atletica leggera.

Mai nessun italiano ci era riuscito prima ed è anche grazie a voi se quello che sembrava un qualcosa di impossibile si è trasformato in realtà. In meno di 10 giorni siamo riusciti a presentare 3 pezzi da collezione che saranno disponibili all’acquisto per soli 15 giorni, perché volevo che fosse una cosa esclusiva solo per coloro che davvero ci tengono ad avere un ricordo di quello che è stato fatto di questo percorso".

I successi di Gimbo e l’amore della moglie Chiara Bontempi

Poi Gimbo chiede: "Chi di voi si porterà a casa la T-shirt, il cappellino o il Golden Pack?". Ogni prodotto sarà numerato in tiratura limitata. Prima di partire per la vacanza Gimbo ha girato anche un video dove ringrazia "chi mi ha aiutato a fare un sito bellissimo (https://halfshave.it). Mi rende orgoglioso questa cosa, perché era da anni che volevo farlo". Ancora una decina di giorni per acquistare l’abbigliamento numerato.

Testa già al 2024. Tempo di vacanze, ma nell’ultimo post Gimbo - che ringrazia tifosi e staff - pensa già al 2024. Perché il post si chiude così: ‘’Parigi 2024, vengo a prenderti’’. La testa è già all’Olimpiade del prossimo anno anche se da pochi giorni "si è conclusa una delle stagioni più belle della mia vita. Un anno fatto di scelte difficili, con tante battaglie vinte e tante altre perse, un percorso in salita che però ha portato al coronamento di un sogno. Grazie a tutti voi per il supporto costante, grazie per l’amore che non mancate mai di dimostrarmi, grazie ad ogni singolo membro del mio team che ogni anno accetta le sfide che io metto nel tavolino senza mai aver paura di fallire. Questa stagione mi ha dato tanto, tantissimo, ma soprattutto mi ha dato risposta a quello che era uno dei miei dubbi più grandi: dopo quel fantastico oro di Tokyo sarei stato ancora in grado fisicamente e mentalmente di continuare la mia carriera ad alto livello?!?!? La mia risposta definitiva è: Parigi 2024, vengo a prenderti!".