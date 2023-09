Tamberi si racconta in tv: emozioni a Verissimo, parlerà del padre?

Ancona, 7 settembre 2023 – Gianmarco Tamberi sarà il primo ospite della nuova edizione di Verissimo. L’atleta anconetano che ha conquistato l’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023 sarà protagonista del talk show condotto da Silvia Toffanin.

Il marchigiano è amato dal pubblico per i suoi risultati sportivi (oro olimpico a Tokyo nel 2021, i titoli europei all’aperto nel 2016 e nel 2022, quello continentale al chiuso nel 2019, l’oro iridato sempre al chiuso nel 2016), ma anche per la simpatia e il rapporto con i fan. Gimbo, 31 anni, è sposato con la sua Chiara Bontempi da poco più di un anno e proprio lei ha accompagnato i successi. Alla sua dolce metà il campione ha donato l’ultimo oro conquistato. Il loro amore è iniziato nel 2009.

Gimbo Tamberi sarà ospite a Verissimo il 9 settembre

Ma la vittoria a Budapest l’ha dedicata al padre. E proprio la mamma di Tamberi ha sottolineato l’aspetto umano di un trionfo che arriva anche dopo alcune difficoltà familiari nel rapporto tra padre e figlio, allenatore e atleta. Una dedica al papà Marco di Gianmarco “fatta da vero uomo – dice la madre – e sono contenta per quello che ha dato suo padre".

Tamberi è stato allenato dal padre fino a marzo scorso con tanti alti e bassi. “E’ stato un rapporto non facile - ha detto la mamma -, ma molto produttivo per l'atletica, la tecnica l'ha data il padre, purtroppo i caratteri sono molto simili, non sono uguali, si sono scontrati parecchie volte anche perché si ascoltano poco".

“Un figlio così – sempre le parole della mamma – sarebbe indispensabile per ogni mamma, per tutto quello che è, molto dolce, grintoso, tenace. Ha sempre il pensiero anche per le persone meno fortunate”.

Nel salotto della Toffanin il campione parlerà anche del suo rapporto con il papà? Racconterà il suo amore con Chiara e i progetti futuri? Per scoprirlo bisognerà aspettare sabato 9 settembre e accendere la tv alle 16.30 su Canale 5.

“È un marito straordinario, un ragazzo d'oro, con me si trasforma, è molto dolce ed apprensivo, sono molto fortunata”, aveva detto la moglie. Chissà se accompagnerà il campione nello studio di Canale 5: ai telespettatori piacerebbe di certo.

Il nome di Tamberi ultimamente era stato fatto anche come testimonial delle Marche al posto di Mancini. A lanciare l’idea era stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che attraverso un post sui social aveva chiesto alla Regione di rescindere dal contratto stipulato con l’ex ct Nazionale come sponsor per la promozione del territorio, favorendo invece il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi.

"In questo momento – ha detto - credo che l’immagine miglior nel mondo per le Marche sia quella di Gianmarco Tamberi (già testimonial social), grande campione che ha compiuto un’impresa storica. Abbiamo bisogno di una Regione che salti più in alto, e stavolta la sostituzione dobbiamo farla noi: fuori Mancini, dentro Tamberi come testimonial unico delle Marche”. “Non posso che essere lusingato dalla proposta dei mie corregionali – la risposta di Gimbo -. Amo le Marche, mi alleno ad Ancona e adoro la mia terra. Ogni volta che gareggio nel mondo, sento di dover citare da dove vengo anche per tutto l’affetto che mi viene dimostrato ogni giorno dalle persone che incontro”.

Tamberi ha saputo mostrare il suo talento anche fuori dallo sport: nel 2022 non passò inosservata la sua presenza alla sfilata di Armani nella settimana milanese della moda, altra sua passione. Anche lì stile impeccabile, applausi anche da chi non lo ha mai visto gareggiare negli stadi, ma che non ha potuto fare a meno di riconoscerne il raro magnetismo, dentro e fuori dalla pedana.

E visto che in occasione dei Campionati mondiali all’aperto di Budapest, Tamberi ha avuto l’onore della prima serata su Rai 2 diventando il programma più visto di tutta la giornata con 2 milioni e 800.000 spettatori incollati allo schermo, i fan non perderanno l’occasione di seguire la trasmissione Verissimo.