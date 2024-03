Teamsystem, coworking da Ancona e Fabriano

"L’azienda, inoltre, consapevole dei possibili disagi che questa transizione potrebbe causare ad alcune fasce circoscritte della popolazione aziendale di Jesi, metterà a disposizione degli ambienti di coworking sia ad Ancona che a Fabriano, che fungeranno da punti di appoggio aggiuntivi". Così TeamSystem conferma l’addio, a settembre, della sede dell’ex centro direzionale Banca Marche a Fontedamo. Un’importante sede (oggi di proprietà di Intesa San Paolo) inaugurata sette anni fa dopo aver lasciato quelle di Senigallia, Fabriano e Ancona. "Abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali e i dipendenti – aggiungono dal gruppo - per illustrare il progetto strategico volto a rafforzare il posizionamento dell’headquarter storico di Pesaro come principale hub di innovazione digitale in tutto il centro Italia. Coerentemente con l’obiettivo di consolidare l’hub di innovazione digitale, partirà un percorso per integrare tutti i dipendenti attualmente in forza alla sede di Jesi nella squadra operativa a Pesaro entro settembre prossimo. L’hub di Pesaro, sede storica di TeamSystem, è destinato, infatti, a potenziale il proprio ruolo di crocevia di innovazioni tecnologiche, di sinergie professionali, di scambio di competenze e di confronto tra i vari team dell’azienda nelle Marche. Un progetto in linea con l’importante crescita fatta registrare da TeamSystem nel corso degli ultimi anni, non solo in termini di fatturato, ma anche di organico e competenze acquisite".