Tre cani fuggono dal giardino di casa e ne sbranano uno di piccola taglia

Giravano liberi per strada quando hanno aggredito il suo cagnolino, portato al guinzaglio dal padre. Il terribile episodio è accaduto l’altra sera a Osimo Stazione. Per Willy, cagnolino di piccola taglia, meticcio, non c’è stato nulla da fare. Disperata la giovane proprietaria.

"Sono molto arrabbiata. E’ accaduto alle 19 circa in via Piave – racconta la ragazza -. Mio padre stava rientrando a casa dalla passeggiata con Willy al guinzaglio quando è avvenuta l’aggressione da parte di tre cani, un boxer albino, un boxer marrone e un Akita americano. Giravano liberi ad Osimo Stazione. Ci sono vari testimoni. Mio padre quando ha ripreso il mio cane, che è di taglia piccola, è andato verso la porta di casa poco distante e l’hanno rincorso. Fortunatamente lui sta bene ma il cane anche se intubato alla clinica di San Biagio, dove l’abbiamo portato d’urgenza, è morto poco dopo. Nessun rimborso può colmare quanto accaduto, la denuncia non rende giustizia. Il danno non sarà mai alla pari della mancanza dei proprietari".

L’appello al ritrovamento era stato lanciato sui social anche dalla Lav - sezione di Ancona e dall’associazione Biagio’s group – Amici in fuga Marche. I proprietari sono stati rintracciati. Pare che i tre cani si trovassero da soli nel giardino della loro abitazione l’altra sera e abbiano scavato una buca sotto alla rete per scappare per le vie della frazione. A notarli anche alcuni ragazzi a piedi che, impauriti, si sono rifugiati in una via traversa.