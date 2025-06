Vandali in azione al Parco Verde: fuochi e panchine distrutte

Il parco Verde energia di Astea a Campocavallo di Osimo è stato preso di mira non solo dai vandali ma anche da coloro che, non nutrendo rispetto per il patrimonio pubblico, hanno rovinato parte dell’esistente costringendo la proprietà a correre ai ripari. Sarebbe avvenuto il 2 giugno, quando in tanti, come da tradizione, si sono ritrovati al parco per celebrare la festa della Repubblica in compagnia. Alcuni hanno acceso fuochi per il barbecue, vietati, lasciato cumuli di cenere a terra e danneggiato con le fiamme alcune piante nonché diverse panchine, già rimosse per la sostituzione dell’Astea. Altre sedute invece sarebbero state proprio sradicate da vandali in azione, probabilmente di sera.

Il neo assessore all’Ambiente Tommaso Spilli spiega lanciando un appello agli osimani: "Le panchine sono state letteralmente smontate pochi giorni dopo l’installazione. I fuochi sono vietati e se vedete che qualcuno viola il regolamento dovete chiamare gli agenti della municipale. Troveremo una soluzione, purtroppo per la mancata educazione di qualcuno paga la comunità". Diverse poi le segnalazioni di incuria e degrado in alcuni angoli della città, per cui i cittadini chiedono di metere mano con l’estate che ormai è arrivata.