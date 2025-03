Voli di continuità dal "Sanzio". Il bando entro il primo maggio

La gara per la continuità territoriale permetterà il servizio fino a ottobre 2029, con una formula del bando 2 anni più 2 anni. Il nuovo bando sarà pubblicato entro il primo maggio 2025 sulla Gazzetta europea e il servizio inizierà il primo novembre 2025 (fino ad allora avanti con SkyAlps). Sono alcuni dei criteri stabiliti dalla Conferenza dei servizi che si è tenuta ieri, in Regione, per le (confermate) destinazioni Roma, Milano e Napoli. Presenti il governatore Francesco Acquaroli con i tecnici regionali, l’Enac, che si occuperà del bando, il Ministero delle Infrastrutture e l’ad di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna.

Nel bando che verrà, uno degli obiettivi principali è ripristinare il collegamento bigiornaliero in particolare su Roma e confermarlo su Milano. Evidenziati anche i criteri di qualità del servizio da erogare, anche relativamente agli aeromobili, come ad esempio che la compagnia abbia accordi "interlining" con gli scali interessanti così da consentire la prosecuzione delle tratte.

Per Acquaroli, "i voli di continuità sono uno strumento imprescindibile per la competitività delle imprese e l’attrattività del territorio in termini turistici ed economici nonché un ulteriore stimolo a lavorare per potenziare e rendere sempre più efficiente il nostro aeroporto. Abbiamo visto in questi mesi che un servizio affidabile e continuativo riesce ad essere riferimento per la popolazione e gli stakeholder. L’obiettivo del nuovo bando è dare stabilità al servizio migliorandone l’appetibilità".