Gianmarco Tamberi non si ferma mai, scatenato in casa anche di domenica: il video della moglie

Ancona, 27 gennaio 2025 — Scatenato come sempre, Gianmarco Tamberi di stare fermo non ne ha proprio voglia. Un atleta che vuole prendersi altri primati nel salto in alto, ma che dentro di sé conserva l’animo da bambino gioioso, mantenendo sempre una solarità e una spensieratezza di fondo. Anche lo scorso weekend, Gimbo non è riuscito a riposarsi, come dimostra un video pubblicato in una storia sul profilo Instagram di Chiara Bontempi, sua moglie. Nel filmato, si vede l’atleta correre imperterrito lungo il corridoio di casa, in boxer, calzini e canottiera. Nella didascalia una frase “Come procede la nostra domenica… Il ragazzino è di buon umore”. Insomma, avere 32 anni ma non sentirli, così può confermare lo stesso Tamberi.

Tamberi corre in casa, come mostrato nel video di Chiara Bontempi

Sempre con il sorriso, Tamberi continua la sua vita tra un allenamento e l’altro. Dopo la stessa foto ricondivisa con gli amici a distanza di 20 anni, qualche giorno fa aveva fatto parlare di sé per un messaggio sibillino pubblicato sulle sue storie Instagram. Il portabandiera delle scorse Olimpiadi di Parigi, infatti, aveva scritto su uno sfondo nero questa frase: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…". Parole che hanno scatenato un inevitabile effetto domino dal punto di vista delle reazioni.

Che Gimbo sia pronto a diventare papà oppure pronto al ritiro? Ancora non è dato saperlo, anche se tutti i segnali delle ultime settimane sembravano andare in senso contrario riguardo alla sua vita sportiva. Tanto che l’anconetano, dopo aver dichiarato di volersi preparare per i mondiali di Tokyo, in programma a settembre, aveva anche lasciato intendere di voler mettere nel mirino anche i Giochi olimpici di Los Angeles 2028, negli Usa.

Subito dopo quelle parole, sua mamma, Sabrina Piastrellini, aveva dichiarato al Carlino di non saperne nulla: “Non mi ha comunicato niente — le sue parole —. So che si sta allenando, al PalaCasali, e sulla storia anch’io ho messo i punti di domanda. Ma lui è così, tutto un enigma, tutto un divertimento”. Anche se un eventuale addio non le dispiacerebbe “perché mio figlio metterebbe da parte le troppe tribolazioni, sofferenze, vissute”.