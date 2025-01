Gianmarco Tamberi, foto con la moglie e gli amici di sempre 20 anni dopo: “Pazzesco”

Ancona, 13 gennaio 2025 – “Sono sicuro che se non avessimo ritrovato questa prova non ci avrebbe mai creduto nessuno…pazzesco, venti anni dopo! Sempre noi, sempre con gli stessi sorrisi”. Gianmarco “Gimbo” Tamberi, campione olimpico di salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023 (residente ad Ancona), testimonial della Regione Marche, ha condiviso su Instagram una foto con la moglie Chiara Bontempi e un gruppo di amici e lo confronta con uno scatto in cui li ritrae giovanissimi. Stessi vestiti e stesse pose.

La foto è stata scattata ad Ancona. Ad accompagnare l’immagine, la canzone Millenial Misery. Ma a guardar bene qualcosa non torna, a partire dall’arredamento, un po’ troppo moderno per 20 anni fa. E poi le mani in primo piano sono da adulto: Tamberi junior indossa la fede e una giovanissima Chiara sfoggia una manicure che pare proprio identica a quella attuale. E forse allora, lo scatto è opera dell’intelligenza artificiale. Una butade tra amici ben architettata per riderci su? O una distrazione? Sicuramente l’effetto stupore è pienamente riuscito. Una marea di like per il post di Gimbo, fra cui quelli del concittadino, campione di scherma, reduce da ‘Ballando con le stelle, Tommaso Marini, e e di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. Nel gruppo c’è anche Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico, televisivo e videomaker. Lo scorso 10 agosto lui, suo amico, durante le Olimpiadi di Parigi, gli aveva dedicato questo messaggio: “Questi sono giorni in cui parlano tutti, soprattutto quelli che non sanno niente. Tu poi hai sempre parlato con i fatti e lo hai fatto anche questa sera, mettendoci la faccia e non solo, fino alla fine, per la cosa che più desideravi al mondo. Solo tu sai cosa stai provando ora, cosa proverai per giorni e solo tu sai cosa hai passato. È il destino dei numeri uno, coloro che compiono grandi imprese. Hai sacrificato ogni istante di questi ultimo quattro anni per questo giorno, sei stato sempre molto severo con te stesso e anche questo ti ha portato sul tetto del mondo. Ricordo questa sera ad Indianapolis, in cui felici come bambini vivevamo un sogno ma ti eri concesso una sola sera per mangiarti un Hamburger con le patatine. Hai già vinto tutto quello era possibile vincere e hai portato milioni di persone a seguire uno sport di cui neanche sapevano la regole, me compreso. Sei e sarai per sempre nella storia dello sport del nostro Paese e nel cuore dei tifosi che hai ispirato con la tua storia. Hai una moglie speciale, degli amici genuini e straordinari e ancora tante "asticelle" da alzare. La tua persona supera l'atleta e questo vale molto di più di una qualsiasi altra medaglia. Ti vogliamo bene”. Tamberi ha 32 anni. Chiara Bontempi è legata all’atleta azzurro dal 2009, quindi da oltre quindici anni. Nonostante gli impegni, trova sempre il tempo per essere al fianco del marito, sostenendolo con dedizione in ogni fase della sua carriera. Gazzoli è stato ovviamente presente al loro matrimonio, nel settembre 2022 a Villa Imperiale, sulle colline di San Bartolo a Pesaro. “Salterai anche più in alto di tutti nel mondo ma questo per fortuna non lo hai saltato. Viva gli sposi, viva l'amore!!! Auguri amici, siete speciali e vi vogliamo bene”, aveva scritto in quell’occasione l’amico.