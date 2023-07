Feste medievali 2023 a Offagna (Ancona): quando inizia la 36esima edizione e il programma

Offagna (Ascoli), 15 luglio 2023 – Da sabato 22 al 29 Offagna torna nel suo glorioso passato celebrando la trentaseiesima edizione delle Feste Medievali che animeranno il centro storico tutti i giorni a partire dalle 18,30 fino a tarda sera. Sbandieratori e tamburini del Gruppo Storico di Offagna, giocolieri, menestrelli e cantastorie, voli di falco e teatro dei burattini torneranno a popolare il borgo medievale: strade e piazze si coloreranno grazie all’eleganza degli abiti d’epoca con dame e cavalieri, e a disfide che accenderanno gli animi di armigeri e popolani.

Il format 2023, ribattezzato “Offagna, Paese di Virtù Lucente” trova la sua icona nel manifesto realizzato da Cleopardia Bolognini e affianca spettacoli in costume ad un curato mercatino d’epoca, senza dimenticare le vivaci taverne che offrono ai visitatori piatti tipici, come la famosa “crescia”.

Il tutto sarà animato dalla contesa che i quattro Rioni del paese affronteranno per conquistare l’ambito palio: per ben due serate le contrade Croce, Sacramento, San Bernardino e Torrione scenderanno in piazza gareggiando con le armi tipiche del Medioevo (lancia, mazzafrusto, arco e balestra).

Oltre al Mercato delle Arti e dei Mestieri e al Vicolo delle cartomanti, ogni sera dalle 21.30 tornano animazioni tipiche nel parco della Rocca: abilità nel tiro con l’arco e giochi per bambini a cura del Clan Catene Ardenti, il Campo d’arme con la scherma scenica a cura della Compagnia Signo Gladii e i giochi di fuoco a cura di Carantos.

Esibizioni itineranti accompagneranno inoltre il pubblico per le vie del borgo, mentre nelle piccole piazze si alterneranno quadri di vita medievale e danze.

Il programma di quest’anno

Il programma 2023, dunque, è il risultato di un lavoro di ricerca e di proposte di qualità curato dal Comitato Feste e vedrà la partecipazione di grandi compagnie di spettacolo che sin dall’apertura proporranno una molteplice quantità di eventi di alto livello, grazie alla direzione artistica di Alessandro Martello. Sabato 22 alle ore 20 si annuncerà solennemente l’avvio della manifestazione con la cerimonia di apertura a cura dei quattro rioni, per proseguire poi domenica 23 con il Corteggio storico (oltre 300 figuranti accompagnati dal Gruppo Storico Offagna), l’offerta del cero e la benedizione del Palio.

Lunedì 24 e martedì 25 in Piazza della Contesa i quattro rioni affronteranno la disfida in armi e giovedì 27 torneranno a gareggiare con le bandiere, offrendo anche un’esilarante disfida verbale. Protagonisti delle serate del 26 e del 28 saranno i ragazzi del Gruppo Storico: gli sbandieratori metteranno in scena “Excalibur” e i tamburini “Descensio”, due performance all’insegna dell’abilità e della spettacolarità coreografica e scenica.

La serata finale del 29 luglio sarà caratterizzata dalla solenne e suggestiva cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia, che in questa edizione assegnerà l’onorificenza al giornalista sportivo della RAI Filippo Grassia, al direttore del Museo Omero Aldo Grassini e allo scrittore e poeta Fabio Maria Serpilli.

E per chiudere in magia, alla mezzanotte di sabato nel cielo di Offagna si potranno ammirare le incantevoli coreografie dei fuochi artificiali dalla Rocca.

Le conferenze a tema

Da non perdere le conferenze a tema, che si terranno nella sala consiliare del Palazzo del Comune alle 18:30: il 24 luglio “Il cibo e la tavola, sentori di virtù e di vizio”, il 25 luglio “Il Medioevo età del lune: dialogo con Beatrice Del Bo”, il 27 luglio “Pareti di luce: nascita dell’architettura gotica”, infine il 28 “Le virtù del Cavaliere: il mito del Graal dalla cultura celtica al Codice da Vinci”.

A dare lustro al piccolo borgo saranno anche gli storici Musei (l’Armeria della Rocca, il Museo di Scienze naturali “Paolucci” e il Museo della Liberazione di Ancona) e le mostre curate dall’Accademia della Crescia. Un connubio di arte, cultura, spettacolo e meraviglie: questo sarà Offagna dal 22 al 29 luglio, un “paese di virtù lucente” pronto a dare il bentornato alle sue feste medievali.

A fare gli onori di casa, stamattina alla presentazione delle Feste medievali 2023 in sala consigliare, il Sindaco di Offagna, Ezio Capitani, che ha detto: "Le feste sono una manifestazione complessa, una grande macchina organizzativa azionata con la collaborazione e la sintonia fra tutti gli attori, Comitato Feste, Amministrazione comunale, Regione e Sponsor, ma che trova il suo punto di forza sulle tante persone che lavorano come volontari”.