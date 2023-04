I giovanissimi sognano la vittoria da dedicare a Pier Silvio

-La Giovane Ancona sogna di primeggiare ancora a livello regionale. Come nel 2019 con gli Allievi quest’anno la società del presidente Franzoni si augura di arrivare a trionfare con il titolo assoluto nelle Marche con la categoria Giovanissimi. Che in campo si sono aggiudicati il girone B regionale e fuori si sono distinti con una dedica con la D maiuscola. Vittorie che i giocatori biancorossi dedicano a un loro compagno, Pier Silvio, che ha vissuto momenti di difficoltà. "Il momento che più di tutti mi ha fatto capire di quanto siano speciali i nostri ragazzi – le parole commosse dell’allenatore della Giovane Ancona, Lorenzo Tuzza - è quando poche settimane fa hanno dedicato un pensiero e una vittoria al loro compagno Pier Silvio (ha avuto importanti problemi di salute, ndr) che aspettiamo presto di nuovo in campo. Un momento davvero bello perché, senza coinvolgere gli adulti, hanno preparato una maglietta dedicandogli la vittoria". Insomma una vittoria di un gruppo speciale come sottolineato dal tecnico dei Giovanissimi dorici vincitori del Girone B provinciale. Un gruppo, dei 2008 e non solo, con più di trenta ragazzi, prima che una squadra ‘’frutto di un percorso di crescita lungo e costante, dentro e fuori dal campo’’. Ma la stagione non è ancora terminata. "L’obiettivo a breve termine è sicuramente quello di affrontare le prossime partite con lo stesso spirito, restando noi stessi e provando a giocare il solito calcio offensivo’’.