Il Pineto gioca fuori casa Playoff: gare delicate

Lotta serrata ai vertici della classifica così come in fondo alla graduatoria. Il big match di giornata è lo scontro diretto per un posto nei playoff tra Cynthialbalonga e Porto d’Ascoli. Gara cruciale anche per la Sambenedettese che accoglie al "Riviera" la Vastese reduce dalla bruciante sconfitta contro la Vigor.

Classifica del girone F Pineto 60, Vigor Senigallia 51, Trastevere 46, Cynthialbalonga 43, Fano 42, Porto d’Ascoli 41, Matese 40, Avezzano 37, Vastogirardi 35, Chieti 35, Nuova Florida 35, Sambenedettese 33, Roma City 29, Montegiorgio 27, Termoli 27, Vastese 26, Notaresco 23, Tolentino 20.

Partite in programma nella 28esima giornata del campionato di Serie D Matese – Avezzano 2-2 (giocata il 15 marzo) Nuova Florida – Pineto; Vigor Senigallia – Termoli; Chieti – Trastevere; Cynthialbalonga – Porto d’Ascoli; Notaresco – Tolentino; Sambenedettese – Vastese; Vastogirardi – Fano; Montegiorgio – Roma City.

