Max Gazzè in concerto ad Ascoli

Ascoli, 21 settembre 2023 - Max Gazzè sbarca ad Ascoli. Sarà un concerto a ingresso libero e gratuito. Si canterà e ballerà in piazza del Popolo domenica primo ottobre, alle 21 con la tappa del tour ‘Musicae Loci’. Sul palco con il cantautore romano ci sarà l’orchestra popolare del saltarello. Spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock, Gazzè ha saputo da sempre coniugare l’anima avanguardistica e quella pop con straordinaria disinvoltura. Affiancato dalle migliori orchestre popolari della penisola, ha portato questa estate in giro per l’Italia (la tappa ascolana è l’ultima) un grande tour in cui in ogni città è stato accompagnato da una orchestra musicale del luogo.

In una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da MaxDedo che sarà sul palco con Gazzè, le orchestre ridisegnano con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreta alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale. Il concerto in piazza è una bella notizia per la città.

"Ascoli continua a crescere e a far parlare di sé – dice Marco Fioravanti, il primo cittadino ascolano -. Dopo aver ospitato nel salotto d’Italia il concerto de Il Volo, grazie alle aziende Fainplast e Panichi, e aver ballato e cantato con Dardust, Lazza, Giorgia, Saturnino e Ariete in occasione del memorial Troiani, e dopo aver fatto divertire i più giovani allo Squarcia con i concerti di Ernia, Bresh e Tedua per la seconda edizione dell’Ascoli Summer Festival, in città arriva un altro straordinario artista: grazie al finanziamento del bando Atim della Regione Marche, in piazza del Popolo ospiteremo Max Gazzè e la sua orchestra. Continuiamo a regalare grandi eventi musicali ai nostri cittadini: l’ingresso al concerto sarà completamente gratuito e posso già annunciare che le sorprese non sono finite qui".