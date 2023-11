"I colori delle donne”: in mostra la creatività di due artiste amiche

Ascoli, 27 novembre 2023 – Donne, artiste, amiche e protagoniste della nuova mostra che dal 15 al 30 novembre arricchisce la proposta culturale di Ascoli. La Sala Cola d’Amatrice, incastonata nel centro e adiacente al complesso monumentale dedicato a San Francesco, accoglie le tele delle due artiste.

Emma Eugeni e Annarita Renzi affrontano il tema, più contemporaneo che mai, e scelgono di affidare all’arte l’arduo compito di narrare, descrivere e rappresentare "I colori delle donne”. La casualità dell’incontro delle due artiste ha fornito lo spunto necessario per pensare ad una mostra in collaborazione: l’amicizia femminile, che va oltre l’invidia e la competizione.

Così, il percorso espositivo si snoda tra opere differenti, provenienti da due approcci alla pittura diversi ma che mantengono l’utilizzo del colore come filo conduttore. Ognuna portatrice di una prospettiva unica e di una tavolozza di emozioni vibranti, fatte di texture variabile, di riciclo e di dettagli.

Le pennellate audaci delle artiste, anche quando assenti perché sostituite da tecniche differenti, come nel caso di Emma Eugeni, forniscono ai visitatori uno sguardo profondo nel cuore e nell'anima femminile, toccando tematiche controverse, come la malattia. La dottoressa Renzi, chirurga, anestesista e terapista del dolore, affronta difatti, tra le opere, anche la malattia mentale in "buio senza tempo (la malattia mentale)”, dove la follia prende forma e i simbolismi rendono profonda ogni lettura. I visitatori sono accolti da dipinti che raccontano la donna in tutte le sue sfaccettature, dalla forza della maternità incarnata dalla Madonna con bambino, alla violenza che trapela dell’opera “la violata, ingannata, tradita, umiliata, lacerata nel corpo e nell’anima…” per finire con la celebrazione della natura in tutto il suo fascino e del lato mistico e spirituale della figura femminile in “Così come una fata”.

Parte del percorso affianca il mezzo comunicativo delle parole alle immagini, in cui i titoli sono sostituiti da versi che l’artista Eugeni utilizza per rendere l’opera più evocativa che mai, così il connubio arte – poesia proposto arricchisce l’esperienza e rende multisensoriale la visita. ll 29 novembre le artiste saranno presenti dalle 16.30 alle 19.00 per un brindisi con i visitatori.