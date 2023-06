Quintana Ascoli 2023: conto alla rovescia, Sant’Emidio cerca il cavaliere

Ascoli, 26 giugno 2023 – Puntare su un giovane oppure su un cavaliere che ha già corso allo Squarcia di Ascoli e che, dunque, possa vantare un minimo di esperienza? È questo il dubbio amletico che in queste ore avvolge i pensieri del comitato di Sant’Emidio. Il sestiere rossoverde, infatti, sta affrontando una corsa contro il tempo per cercare il sostituto di Pierluigi Chicchini, che si è infortunato venerdì sera in occasione delle prove cronometrate (poi annullate) dopo essere caduto alla prima curva. Ieri sera il caposestiere Mariangela Gasparrini ha riunito gli altri componenti del direttivo per capire quale sia la strada migliore da seguire.

Una scelta, però, va fatta il prima possibile, anche perché mercoledì sera verranno ‘recuperate’ le prove ufficiali. Puntare su un ragazzo emergente, sicuramente, comporterebbe dei rischi, visto che alla Quintana del prossimo 8 luglio manca poco più di una settimana e ci sono poche occasioni per provare. D’altro canto, però, ciò permetterebbe al sestiere di far crescere un giovane per il futuro. Vantaggi e svantaggi, però, anche nel caso in cui la decisione dovesse ricadere su un cavaliere esperto. Insomma, una scelta davvero complicata, con la quale il sestiere del centro storico non avrebbe mai voluto trovarsi alle prese. Nel primo caso, al momento Sant’Emidio ha un secondo cavaliere, ovvero il diciottenne Davide Dimarti, che sta crescendo grazie ai consigli dello stesso Chicchini. Difficile, però, che gli venga subito affidata la lancia con il rischio di ‘bruciarlo’. Tra le alternative ci sono i nomi di alcuni giovani che provengono dalla scuola di Foligno, come ad esempio Paolo Palmieri o Aurelio Nencini. Se si optasse per un cavaliere esperto, invece, visto che è difficile trovare qualcuno che abbia il ‘nulla osta’, si aprirebbero le porte per due ex rossoverdi come Enrico Giusti e Riccardo Raponi. Insomma, ancora poche ore e il sestiere prenderà una decisione. Chi l’ha già presa, invece, è Porta Solestà, che oggi ufficializzerà l’ingaggio di Tommaso Finestra al posto del ‘sospeso’ Luca Innocenzi.

Nel frattempo , ieri si è conclusa la 24esima edizione dei ‘Giochi Giovanili della Bandiera’, con le ultime gare in piazza Arringo. Il sestiere di Porta Solestà, ancora una volta, è salito sul podio, dopo le due medaglie che erano state conquistate sabato da Francesco Ranalli, campione d’Italia nel singolo Esordienti, e Filippo Giantomassi, secondo nel singolo Giovanili. Nell’ultima giornata di gare, infatti, Porta Solestà ha vinto il titolo italiano sia nella squadra che nei musici Giovanili. A medaglia anche il sestiere di Porta Romana, con il secondo posto ottenuto dalla squadra Giovanili.