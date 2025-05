A fuoco rimessa a Montefiore. Auto in fiamme sulla sopraelevata

Giornata complicata per i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli a seguito di una serie di interventi che li hanno tenuti impegnati per l’intera giornata. Il primo incendio si è sviluppato poco dopo le ore 8,15 di ieri in un annesso agricolo in territorio di Montefiore dell’Aso. I pompieri sono intervenuti con quattro mezzi, necessari per spegnere le fiamme che hanno distrutto la rimessa di attrezzi agricoli. In seguito è stato necessario anche l’impiego di un mezzo aereo per mettere in sicurezza il tetto di legno e pannelli isolanti disposti sotto le tegole. Inizialmente le fiamme hanno attaccato anche le sterpaglie circostanti all’annesso agricolo facendo paventare una pericolosa diffusione dell’incendio. Terminato l’intervento a Montefiore, intorno alle 13,30 un altro incendio è divampato nelle campagne di Valle Rossa in comune di Carassai, dove i vigili del fuoco hanno operato fino alle 14,30, ma quasi contemporaneamente un’altra squadra è dovuta accorrere sulla sopraelevata dell’Ascoli Mare dove, nell’area di servizio Agip, ha preso fuoco una utilitaria alimentata a Gpl. Sono stati momenti di preoccupazione considerata la zona, ma i pompieri hanno messo la situazione sotto controllo con l’impiego di liquido schiumogeno, evitando che le fiamme potessero propagarsi nell’area di servizio. L’auto è andata distrutta. Interventi per le segnalazioni di diversi sciami di api che sono stati poi recuperati dagli apicoltori.

Marcello Iezzi