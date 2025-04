Addio a Renzo Santori, è stato per decenni il macellaio del paese

Il paese di Massignano è in lutto per l’improvvisa morte di Renzo Santori. Aveva 82 anni, ma ancora pieno di vitalità e sempre attivo sui social, pronto a postare le sue preparazioni gastronomiche. Era stato per decenni il macellaio del paese, insieme alla moglie Giovanna, ma soprattutto era conosciuto nel territorio, fino ad Offida, come il ‘porchettaro’. La sua maestria nella preparazione della tradizionale Porchetta era stata proverbiale. Per anni aveva gestito anche il bar storico nella piazzetta del centro cittadino e lo aveva chiamato ‘Mai-a-letto’. Aveva fatto parte della Banda Citta di Massignano, dove suonava il Sax. Renzo se n’è andato in battito d’ali di farfalla, ieri poco prima di mezzogiorno a Grottammare. Con la moglie si era fermato davanti al panificio Ciarrocchi, in via dei Piceni. Lui era al volante della sua auto mentre Giovanna è scesa per andare a comprare il pane. Le aveva appena chiesto se voleva un pezzetto di pizza poi si è avviata verso la panetteria. Al suo ritorno l’ha trovato in fin di vita. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei presenti prima e dei sanitari del 118 poi. Renzo ha lasciato la moglie e le figlie Ines e Fabiola, ma anche il suo paese.