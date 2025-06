Ancora violenza in carcere: due accoltellati

Altissima tensione nel carcere di Ascoli, dove sono avvenuti due violenti episodi che hanno visto coinvolti altrettanti detenuti. "La situazione è molto critica", denuncia Donatello Di Marzio, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Nel pomeriggio, verso 15.45, presso la Sezione giudiziaria del carcere che vive di un inconcepibile sovraffollamento (con la presenza sessanta detenuti in luogo dei 48 previsti), sono stati accoltellati due detenuti, con pugnali fatti artigianalmente, uno dei quali ha riportato gravi lesioni alla testa mentre l’altro ha ferite sulla schiena, braccia e collo". Il segretario interregionale Sappe Francesco Campobasso ricorda che "è ancora in atto la manifestazione di protesta del personale di polizia Penitenziaria con l’astensione dalla mensa e persiste la richiesta del Sappe di sollecitare l’amministrazione nella chiusura della Sezione destinata all’articolazione per la tutela della salute mentale".