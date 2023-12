Arrestato in flagranza per estorsione alla vigilia di Natale, nei guai un 19enne

Ascoli, 27 dicembre 2023 – I carabinieri della stazione di Ascoli Piceno in collaborazione con i colleghi del NORM-Sezione Operativa, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne per

estorsione in danno di un coetaneo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno immediatamente informata dei fatti, sono state da subito avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, un diciottenne del luogo, esasperato dalle continue e reiterate minacce di violenze fisiche poste in essere ad ogni rifiuto di corrispondere la somma di denaro richiesta.

L’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Ascoli, ha consentito così di individuare un ragazzo che in più occasioni, secondo il racconto della vittima e gli elementi di prova a riscontro raccolti dai militari dell’Arma, aveva estorto soldi al coetaneo (a volte anche coadiuvato da altre persone) e quando questi risultavano insufficienti a soddisfare la richiesta, accompagnava la vittima a prelevare allo sportello bancario così da poter ottenere ulteriore denaro.

In un’occasione, è stato accertato come nell’impossibilità di soddisfare la richiesta, la vittima si sia trovata costretta a rivolgersi ad un conoscente per recuperare qualche centinaio d’euro per scongiurare possibili ripercussioni ed evitare le minacce promesse.

Alla vigilia delle festività natalizie, i carabinieri hanno arrestato in flagranza il ragazzo (insieme a un altro giovane che lo accompagnava) nei pressi di casa della vittima immediatamente dopo aver estorto, per l’ultima volta, parte della somma richiesta.

Il Giudice per le Indagini Preliminari dopo aver interrogato l’arrestato, ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dei domiciliari. Il ragazzo che lo accompagnava è indagato a

piede libero.