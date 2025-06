Ast Ascoli, ecco l’accordo con i dirigenti

Ascoli Piceno, 6 giugno 2025 – Si tratta di un documento disposto dalla direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno e dalla delega trattante della direzione dell'area sanitaria, relativo ai contratti di appalto integrativo – parte economica – per gli anni 2023 e 2024. L’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto del Tronto, definisce i criteri di ripartizione della quota legata tutta la retribuzione dei risultati e la distribuzione dei residui dei fondi di cui al presente anno, per un numero significativo che interesserà circa 500 dipendenti, medici e direttori sanitari. L'accordo, frutto di una lunga trattativa avviata mesi fa, è stato reso possibile grazie alla capacità della direzione aziendale di far convergere verso un obiettivo condiviso tutte le singole sindacali rappresentative della leadership. Soddisfatto il direttore generale dell'Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, che ha affermato: “Un ulteriore fondamentale tassello è stato posto per determinare le condizioni di serenità e leale collaborazione con i medici e gli altri direttori sanitari. La garanzia del reddito salariale e i tempi di erogazione sono solo un segno di attenzione, oltre agli obblighi contrattuali, che contribuiscono a migliorare il clima di lavoro a ulteriore beneficio della serenità. La direzione residenziale ha specificato che l'Ast si muoverà secondo una logica regionale e che il futuro impegno riguarderà i residui del 2019, anch'essi rilevanti. Tale firma costituisce un pre-intestatario che ora otterrà la certificazione del collegio sindacale, ad attestare la legittimità e la sostenibilità finanziaria dell'accordo. Il bonus aggiuntivo potrà essere erogato tra agosto e settembre 2025, con il saldo previsto il mese prossimo.