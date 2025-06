Camion a fuoco in A14. Le fiamme si propagano in un campo di grano. Disastro sfiorato

L’incendio di un camion sulla carreggiata sud dell’autostrada A14 ha innescato alcune complicazioni che hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto prima di Ascoli e Fermo poi, per operare contemporaneamente su tre fronti. Procediamo per ordine. Intorno alle 13,30 è scattata la richiesta di intervento per un autoarticolato in fiamme che trasportava cavi elettrici e attrezzature varie, probabilmente a seguito di un problema tecnico. Il conducente è stato bravissimo a non fermare il mezzo all’interno della galleria Monterenzo per poi bloccarlo subito dopo il tunnel e abbandonare velocemente la cabina che era già avvolta dalle fiamme.

Momenti concitati che, probabilmente, sono stati avvertiti anche dal conducente di un furgone che ha perso il controllo del mezzo finito addosso al new Jersey. Mentre i pompieri stavano per intervenire sul camion le fiamme spinte dal vento hanno attaccato le sterpaglie a bordo strada e si dirigevano velocemente verso le abitazioni circostanti. Per mettere la situazione sotto controllo, che si stava facendo assai complicata, da Fermo è arrivata una squadra per mettere in sicurezza il furgone finito fuori strada, da Ascoli è invece arrivata un’altra squadra per bloccare le fiamme che stavano percorrendo il terreno fuori dell’autostrada. Tutto mentre i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto stavano spegnendo l’incendio del camion. La cabina è andata distrutta con tutto il motore, mentre il rimorchio con macchinari e materiali elettrici si sono salvati. La viabilità, su una sola corsia, ha subito forti rallentamenti sulla carreggiata sud. Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia autostradale, anche il personale di Autostrada per l’Italia. Senza il sangue freddo dell’autista, vi sarebbe stato un altro disastro all’interno della galleria come accaduto già nella Castello e nella Vinci.

Marcello Iezzi