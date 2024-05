C’è l’incontro con la dermatologa

Domani alle 21, nella sala consiliare del comune di Cupra si terrà un incontro sul tema ’La pelle ed il sole’, organizzato dalla locale Avis e vedrà come relatrice la dottoressa Roberta Rossi, dermatologa con una lunga carriera nel campo della dermatologia. Durante l’evento fornirà preziosi consigli su come proteggere la pelle dai raggi solari, illustrando le migliori pratiche per una corretta esposizione e l’uso adeguato dei prodotti solari. Particolare attenzione sarà riservata ai tumori cutanei, una delle principali preoccupazioni legate alla salute della pelle. La dermatologa spiegherà come riconoscere i segni precoci di questi tumori, evidenziando l’importanza della diagnosi precoce e delle visite dermatologiche regolari. "La prevenzione è il miglior alleato della salute – afferma la dottoressa – e conoscere i rischi legati all’esposizione al sole è fondamentale per ridurre l’incidenza dei tumori cutanei".