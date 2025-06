’Circe, l’altra Odissea’ apre la nuova stagione al parco archeologico

Sarà Isabella Carloni con il suo spettacolo ‘Circe l’altra Odissea’ ad aprire la nuova edizione del ‘Teatro Al Parco Festival’ presso il Parco Archeologico di Cupra Marittima. La manifestazione, con la direzione artistica dell’associazione Culturale Nuova Linfa, è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Cupra Marittima, dal BIM Tronto e si svolge con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. La performance va in scena venerdì prossimo alle ore 21,15 e racconta l’altra faccia del mito della maga seducente che Ulisse incontra nel suo lungo viaggio di ritorno a casa. L’attrice sarà accompagnata dalle percussioni di Francesco Savoretti. In una serata magica dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Arrivare al Parco non è un problema, grazie alla navetta gratuita da Piazza della Libertà (Cupra Marittima) dalle 20,30. Le prenotazioni sono già aperte anche su Whatsapp al numero 328.8444634 e presso i canali social dell’associazione culturale Nuova Linfa. Biglietto unico a 10 euro, ingresso gratuito sotto i 12 anni.