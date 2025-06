Lo splendore del teatro classico. Torna Tau: ecco gli appuntamenti

Edizione 2025 di TAU-Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che in un dialogo aperto, tra passato e presente, tra beni e attività culturali, che offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso. TAU-Teatri Antichi Uniti è un prezioso scrigno che esalta le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo, da ben 26 anni un fiore all’occhiello della scena nazionale. 32 appuntamenti in 14 incantevoli siti della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti Made in Marche. Ad Ascoli, in attesa della completa ristrutturazione del Teatro Romano, gli spettacoli si terranno all’interno del Chiostro di Sant’Agostino. Tre serate di grande interesse che prenderanno il via giovedì 24 luglio con ‘Il Canto di Ulisse’ con cui il TAU percorre un viaggio nel mondo di Ulisse per "entrare" nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da eroi, dei, creature magiche e suoni in compagnia di Flavio Albanese e del Quartetto vocale Faraualla con la regia di Marinella Anaclerio. Verrà alternata la tecnica di narrazione con alcuni dei più famosi versi dell’Odissea in un continuo gioco di ritmi e di canti capaci di spostare l’attenzione del pubblico dal passato al presente in un vortice che permetterà di incontrare Atena, Polifemo, Circe, Scilla e Cariddi, Tiresia... fino alla morte di Antinoo e risvegliarsi, poi, in platea con la sensazione di aver parlato con Ulisse in persona. L’ironia non ha confini e Tullio Solenghi la porterà in dote come un maestro mercoledì 30 luglio con lo spettacolo ‘La risata nobile da Aristofane ad Achille Campanile’. Un progetto di Sergio Maifredi e dello stesso Solenghi. Ancora un appuntamento al Chiostro con ‘Coppie mitiche’, venerdì 8 agosto. Si tratta di un affresco teatrale con Enrico Lo Verso diretto da Alessandra Pizzi che attraversa il tempo e lo spazio, un intreccio di parole, musica e danza che dà nuova vita alle grandi storie d’amore della mitologia. Ad arricchire la proposta prima di molti spettacoli tornano gli AperiTAU, passeggiate di storia, visite guidate gratuite alle aree archeologiche Info www.amatmarche.net.

Valerio Rosa