D’Angelo:: "Volta faccia di Fioravanti"

Il passaggio dell’ex consigliera Simona Fioravanti da gruppo indipendente alla maggioranza scatena le polemiche. Una scelta che non lascia indifferente il consigliere Eliano D’Angelo. "Nel 2019 il gruppo Obiettivi Comuni per Offida – dichiara –, con un programma ben definito e chiaro, si è presentato alle elezioni con una lista di candidati consiglieri che controfirmano liberamente un programma, in contrapposizione della lista ‘Offida Solidarietà e Democrazia’. I due anni di attività del gruppo, sono stati caratterizzati dal ruolo che spetta ad una forza di opposizione: ‘vigilare e controllare’. Si è fatto un enorme lavoro, basato su confronto, discussione e condivisione per arrivare a prendere delle precise posizioni. Qualcosa è successo, la Fioravanti di colpo e senza spiegazioni, ha deciso di ritirare il mandato conferito, senza comunicarlo a nessuno, era nelle sue facoltà, ma coerenza vuole che sarebbe stato gentile comunicarlo anche al resto del gruppo. Abbiamo chiesto spiegazioni ma probabilmente ha ritenuto opportuno che non meritassimo risposta e di questo sono rimasto fortemente dispiaciuto. Tornando alle ‘battaglie’ politiche che ci hanno visto insieme con la lista ‘Obiettivi Comuni per Offida’ è sorprendente che su alcuni temi vitali e mai risolti, oggi ti trovino indifferenti e ti portino a candidarti con chi non ha mosso un dito, in questi 5 anni, per trovare una soluzione. Mi riferisco a vari temi, dalla gestione della proprietà dell’ex Convento di San Francesco che vede l’assenza degli introiti per i vari eventi svolti nella struttura al finanziamento infruttifero da parte di Energie Offida ad una società per azioni. Rimango – conclude D’Angelo – fermamente convinto che Obiettivi Comuni sia dalla parte del giusto. Buona campagna elettorale a tutti".

m.g.l.