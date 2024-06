Degrado e disordini in spiaggia: "Mancano i servizi di pulizia"

L’estate è arrivata e ci sono ancora diverse zone di San Benedetto che non ancora pronte per affrontare la stagione. Segnalazioni arrivano per lo stato in cui versano alcune vie cittadine, per la raccolta dei rifiuti nella zona turistica e per la manutenzione del verde. Situazioni che in una città così ampia, con molti parchi e strade trasandate storicamente, ci possono stare, però le spiagge libere devono essere curate visto che sono il punto di forza del turismo cittadino. Eppure, ci sono casi in cui anche la spiaggia risulta trasandata e non in ordine.

"La trascuratezza di diverse parti della nostra città purtroppo riguarda anche la spiaggia per disabili inaugurata lo scorso anno. È deplorevole constatare lo stato di abbandono in cui versa questo spazio riaperto lo scorso 15 giugno senza provvedere prima alla sua pulizia, alla manutenzione e dotazione di attrezzature balneari – afferma la consigliera comunale Emanuela Carboni –. Le lamentele arrivano da chi vorrebbe fruire di quella spiaggia ma preferisce andare altrove visto il degrado della zona che ahimè si nota anche nelle spiagge libere, dove manca un adeguato servizio di pulizia periodica. D’altronde ciò che caratterizza questa amministrazione sono i proclami e la poca attenzione alle problematiche dei cittadini" .

Marcello Iezzi