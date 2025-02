Doppio investimento in via Trieste: travolti da un furgoncino

Ascoli, 19 febbraio 2025 – Momenti di paura a metà pomeriggio di oggi a causa di un incidente che è avvenuto nel pieno centro storico di Ascoli. Il bilancio finale parla di due persone ferite, un uomo e una donna, ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice rosso. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Due persone, un uomo e una donna di 62 anni, stavano transitando in via Trieste all’altezza dell’incrocio con corso Mazzoni. Improvvisamente è sopraggiunto un furgoncino che le ha investite, scaraventandole a terra.

Sono stati attimi di grande concitazione. Si tratta di un punto della città assolutamente vitale con un rilevante numero di persone che transita per qualsiasi motivo, attraversa la strada a via Trieste. Cosa è successo di preciso e quali sono le cause dell’investimento lo dovranno stabilire i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale giunti rapidamente sul posto dalla caserma Dionisi.

Con loro sono arrivati anche i sanitari del 118 chiamati da una delle tante persone che ha assistito all’incidente e ha cercato di portare aiuto alle due vittime riverse a terra doloranti. Sia l’uomo che la donna sono stati sempre coscienti durante gli accertamenti effettuati sul posto dai sanitari. Nel frattempo si è creato un capannello di persone, e si è formata anche una lunga coda di auto. Una volta stabilizzati, i due pazienti sono stati trasferiti all’ospedale Mazzoni dove sono giunti in codice rosso; il timore è che avessero riportato traumi importanti e per questo è stato attribuito un codice di massima gravità. In serata sono poi stati sottoposti a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per emettere una diagnosi precisa e valutare la necessità di un eventuale trasferimento al Trauma Center di Ancona, struttura ad alta specializzazione.