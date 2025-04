Eusepi carica la Samb: "Battiamo anche il Sora"

Sette punti nelle prossime cinque partite, o vincere lo scontro diretto di Teramo. Queste, ad oggi, le due possibilità per vedere la Samb in Serie C. Ma un passo importante verso il ritorno nei professionisti i rossoblù lo hanno compiuto vincendo a Senigallia. "I tre punti di domenica scorsa - analizza Umberto Eusepi ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb - sono stati fondamentali perché ci hanno permesso di mantenere i nove punti di vantaggio sul Teramo. Ma anche la gara di domenica con il Sora diventa importante. Un risultato pieno ci permetterebbe di andare al Bonolis con un cospicuo margine. Ogni partita, comunque, rappresenta uno step decisivo per l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ma quella con il Sora potrebbe essere quella giusta per allungare ancora. Il Teramo, però, non molla e fino a quando la matematica non ci premierà, non dico nulla. Ora testa bassa e massima concentrazione perché il Sora verrà a San Benedetto per darci i problemi che non possiamo permetterci di avere". E’ una Samb comunque consapevole della propria forza che in questi giorni si sta allenando con maggiore spensieratezza. "Dopo Senigallia-spiega Eusepi- è giusto stemperare la tensione. Noi "vecchietti" l’accusiamo di più, mentre i più giovani non capiscono l’importanza del momento. Lavorare con il sorriso aiuta di più rispetto a quando ci si allena con il broncio o preoccupati. Comunque non molliamo perchè abbiamo un obiettivo importante da raggiungere". La vittoria di Senigallia è coincisa con il ritorno sugli spalti della tifoseria rossoblù. "I nostri supporters -è sempre Eusepi che parla- ci danno una carica troppo importante. Prima della gara con il Chieti alcuni ragazzi, all’ ingresso in campo per il riscaldamento, mi hanno detto che gli mancava il fiato o che non riusciva a stoppare il pallone. Non ti abitui mai a vedere così tanta gente ad un’ora e mezza dall’inizio della partita. Un caso unico, non solo in D ma anche più in alto. A San Benedetto -conclude Eusepi- c’è un solo obiettivo da centrare". Questo pomeriggio classico test in famiglia con la formazione Juniores al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Infine per Samb-Sora di domenica prossima sono state superate già le seimila presenze.

Benedetto Marinangeli