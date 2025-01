Fiaccolata per Emanuela Massicci, la mamma uccisa. “Nel nostro cuore i tuoi sorrisi”

Castignano (Ascoli), 18 gennaio 2025 – Le luci delle candele hanno rotto il buio della notte a Ripaberarda, dove è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Emanuela Massicci e tutte le donne vittime di femminicidio. L’iniziativa è stata organizzata dal sindaco Fabio Polini e da tutta l’amministrazione. La fiaccolata è partita dalla casa della giovane mamma di 45 anni uccisa dal marito Massimo Malavolta il 19 dicembre scorso e si è snodata fino alla chiesa di Ripaberarda.

In tantissimi a Castignano per partecipare alla fiaccolata in memoria di Emanuela Massicci, uccisa di botte dal marito Massimo Malavolta (Foto La Bolognese)

A capo del corteo i bambini della coppia, di 11 e 12 anni, che all’arrivo della chiesa hanno deposto delle rose davanti all’immagine della loro mamma. Al corteo hanno partecipato i familiari di Emanuela, le autorità civili, religiose e militari, le associazioni di volontariato, del terzo settore. Il sindaco di Castignano, Fabio Polini ha detto: “La partecipazione di tanti rappresentanti politici (presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli), dimostra che c’è un comune intento, vogliamo sforzarci per sradicare la violenza di genere e affermare il rispetto dei diritti delle donne. Difronte a questo grave dolore la nostra comunità ha l’obbligo di raccogliersi, per non consentire che la rabbia abbia il sopravvento. La follia omicida non deve avere la meglio né deve avvilire il senso di umanità che ciascuno di noi porta con sé”.