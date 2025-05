Fiamme a Monterocco, paura per le abitazioni. Al lavoro anche di notte

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio di ieri nella zona residenziale di Monterocco, su una delle colline che sovrastano Ascoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente verso l’area di interfaccia urbana, minacciando alcune abitazioni. L’emergenza ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco: una decina di operatori sono stati per ore al lavoro per circoscrivere il rogo e proteggere le case limitrofe. Per supportare le squadre a terra, è stato attivato anche un elicottero antincendio proveniente dal Reparto Volo di Pescara. Le operazioni di spegnimento sono state supportate da una vasca di approvvigionamento idrico allestita nel piazzale del cimitero, da cui l’elicottero si è rifornito per effettuare i lanci dall’alto. Accanto alla vasca ha operato un’autobotte chilolitrica, che ha garantito il continuo riempimento del bacino temporaneo, assicurando così la piena operatività dei mezzi aerei. Le attività sono andate avanti per ore e sono continuate nella notte per preservare le abitazioni in zona. Le fiamme, infatti, si sono rese pericolose soprattutto dopo le 20 e hanno richiesto un grande lavoro da parte dei vigili del fuoco.