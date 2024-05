Final four di Coppa. L’Atlantide a caccia di un titolo che sarebbe storico

L’Atlantide è decisa a chiudere la stagione con un finale da rendere indimenticabile. Domani, infatti, la squadra di coach Zambonardi sarà impegnata nella Final Four che assegnerà la Coppa Italia di A2. La due-giorni di Cuneo si aprirà alle 17 con la sfida tra Grottazzolina e Ravenna, mentre Tiberti e compagni scenderanno in campo alle 19.30 per affrontare Porto Viro. Le due squadre vincenti si ritroveranno il giorno seguente, a partire dalle 17.30, per cercare di portare nella propria bacheca un trofeo che rappresenterebbe una prestigiosa prima volta per la società bresciana: "Uno dei nostri obiettivi di inizio stagione - racconta capitan Tiberti - era raggiungere la Final Four e lo abbiamo fatto battendo Siena, una delle formazioni più forti del Campionato. Questo ci dà morale per il match con Porto Viro, che pure è in ottima forma. Arrivare in finale sarebbe la ciliegina sulla torta. La squadra è in fiducia e durante la stagione ha dimostrato di saper combattere, come hanno dimostrato i tanti tie-break giocati. Vogliamo continuare a lottare sino alla fine, pensando ad un passo alla volta". E proprio con questo spirito i Tucani sono concentrati sulla semifinale con Porto Viro senza alcuna distrazione verso un’eventuale finale alla quale si comincerà a pensare solo dopo aver superato l’impegnativo ostacolo veneto.

Luca Marinoni