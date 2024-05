Fumo esce dal camioncino, paura in autostrada

Paura in autostrada per un gruppo di operai edili che da Colonnella si stava portando a Pesaro per eseguire alcuni lavori idraulici.

Intorno alle 6,30 di ieri mattina i dipendenti della ditta abruzzese si sono accorti che dal camioncino sul quale viaggiavano, iniziava ad uscire del fumo. Il conducente è uscito nel casello di Grottammare ed ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Il mezzo è stato raggiunto dal personale dei pompieri del distaccamento di San Benedetto, ma la situazione era già apparsa sotto controllo, poiché la squadra di idraulici era munita di un estintore con il quale hanno spento le prime avvisaglie dell’incendio.

I vigili del fuoco, a ogni buon conto, hanno subito messo la situazione sotto controllo.

Il mezzo era carico di materiale da cantiere da dove era iniziato ad uscire fumo. Il cassone stava per essere avvolto dalle fiamme, ma il conducente è stato lesto a valutare la situazione e a portare fuori dalla galleria e dalla sede stradale il camioncino.