Galleria A14 riaperta in anticipo: il via libera dopo l’incendio, niente cantieri fino al 6 maggio

Ascoli, 18 aprile 2024 – E’ stata riaperta questa mattina, in anticipo di 6 giorni rispetto ai tempi previsti, la galleria Vinci, di Cupra Marittima in direzione di Pescara della A14 che lo scorso 4 aprile era stata danneggiata da un incendio generatosi a seguito di un tamponamento che aveva coinvolto un pullman e due camion costata la vita al conducente del bus. La riapertura al traffico è stata possibile grazie all’impegno della task force messa in campo dalla direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, composta di 40 uomini e 25 mezzi d’opera, che hanno lavorato su più turni h24 e 7 giorni su 7.

Il pauroso incendio sviluppatosi nella galleria dell'A14

Con la fine delle attività nella galleria e grazie al supporto delle istituzioni regionali e locali si avvia pertanto il lungo periodo di sospensione dei cantieri permanenti lungo il tratto marchigiano, dalle 6 di oggi fino alle ore 22 di lunedì 6 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio. In seguito all’incendio nel fornice sud della galleria, e sulla base degli esiti di ispezioni approfondite, Aspi ha avviato un intensivo programma di lavorazioni per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, che ha previsto, dopo una prima bonifica dello strato superficiale danneggiato, l’installazione di un rivestimento provvisorio realizzato con 57 centine in acciaio e di 1400 metri quadrati di rete elettrosaldata.

Le attività di ripristino hanno riguardato, inoltre, l’impianto di illuminazione, con l’installazione di una nuova linea per 800 metri, e l’impianto radio per 400 metri, oltre alla ripavimentazione della galleria stessa per 200 metri e la riverniciatura dei piedritti. Questo intervento permetterà di mantenere in sicurezza la galleria per tutto il periodo di esodo estivo, al termine del quale sarà finalizzato e programmato il piano di lavorazioni definitive. L’auspicio è che tali attività terminino in tempi rapidi al fine, anche, di limitare i disagi sulla statale Adriatica ogni volta che ci sono incidenti o rallentamenti consistenti.

Va ricordato che il 9 aprile il prefetto Sante Copponi ha convocato il Comitato operativo della viabilità per invitare tutti gli attori interessati a proseguire nell’attività di monitoraggio per consentire un pronto intervento in caso di necessità in linea con le procedure previste nel Piano di protezione civile per gli interventi di assistenza alle persone sull’A 14.