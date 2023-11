I cento anni dell’Hotel Progresso. Serata col Circolo dei Sambenedettesi

Era il 15 luglio 1923, quando fu inaugurato l’Hotel Progresso al Mare, un’ impresa dovuta a Filippo Camiscioni, imprenditore che per primo aveva compreso l’importanza di utilizzare il litorale a sud del torrente Albula per lo sviluppo turistico cittadino. La storia dell’albergo e la sua centralità nello sviluppo del turismo sambenedettese saranno al centro e verranno ripercorse nell’incontro che si svolgerà oggi, alle 17, proprio presso lo storico hotel, organizzato dal Circolo dei Sambenedettesi e inserito all’interno del nuovo ciclo de ’I Venerdì del Circolo’ il primo degli eventi per il 2023-2024. Dopo la visita guidata agli storici ambienti dell’albergo e l’introduzione all’incontro a cura di Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, Stefano Novelli, autore del libro "Un Secolo di Progresso … al Mare – storia del primo albergo sul lungomare di San Benedetto del Tronto", racconterà la storia dell’hotel.

Stefania Mezzina