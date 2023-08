Il Gambero Rosso premia la mozzarella Sabelli

E’ la mozzarella ‘Mastro Archimede’ dell’azienda Sabelli di Asoli, la Fior di latte più buona. A decretarlo è stata la prestigiosa classifica del Gambero Rosso, che ha messo la Fior di Latte Mastro Archimede al primo posto fra quelle vendute in grande distribuzione. Sul gradino più alto del podio, fra le decine di prodotti presenti in Gdo testati dalla prestigiosa rivista, si posiziona quindi la Fior di Latte Mastro Archimede del Caseificio Sabelli, storica realtà imprenditoriale ascolana a conduzione familiare, oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Sabelli con gli Amministratori Delegati Simone Mariani e Angelo Davide Galeati. La Mozzarella Fior di latte che riporta il marchio del fondatore, Mastro Archimede, racchiude nel suo sapore fresco e delicato tutta la tradizione italiana d’eccellenza. Come decretato dal Gambero Rosso, "svetta per pulizia, compiutezza ed espressività del profilo gustativo e aromatico. Bella, color bianco avorio, compatta nella pelle e nella pasta, con una texture soda, elastica e croccante, ha un gusto molto armonico ed equilibrato, arricchito da note lattiche cotte, vegetali e fruttate, con ricordi di caramello e frutta secca in guscio".

La classifica del Gambero Rosso è stata stilata comparando oltre 40 prodotti diversi, sulla base di un blind test condotto da un pool di giornalisti ed esperti degustatori. Un risultato importante sia per Sabelli che per la città di Ascoli, che soffia il primato ad altre zone d’Italia solitamente più vocate alla produzione di questo latticino. "Siamo comprensibilmente molto orgogliosi di questo podio, sia per noi che per tutta la nostra città. Il fatto che il risultato sia emerso da un test alla cieca condotto da esperti di un certo calibro come quelli di Gambero Rosso ci gratifica ancora di più, confermando la correttezza del percorso che abbiamo intrapreso in termini di qualità sui nostri prodotti di punta, prima fra tutte la Fior di Latte, ma anche burrate e stracciatelle" affermano Angelo Davide Galeati e Simone Mariani. "Il ringraziamento più sentito va a tutti i nostri preziosi collaboratori che ci permettono di realizzare "la mozzarella più buona" non in un’occasione speciale, ma ogni giorno".

Valerio Rosa