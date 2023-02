Incidente A14, tre morti a Grottammare. Salvini convoca Regioni e Aspi, Acquaroli: sospendere i cantieri

Ascoli, 5 febbraio 2023 - La morte di Andrea Silvestrone, 49 anni, campione paralimpico di tennis in carrozzina, insieme a quella di due dei tre figli – di 14 e 8 anni – nel terribile incidente accaduto sabato nella galleria Castello dell’autostrada A 14, a Grottammare, ha destato profondo cordoglio e rabbia. Dolore per la perdita di altre tre vite umane, otto in meno di due anni, rabbia e preoccupazione poiché la tragedia è avvenuta in un tratto di gallerie interessate da lavori dal 2018. Oggi, il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato che convocherà un tavolo di coordinamento al ministero per coinvolgere i governatori di Abruzzo e Marche, Autostrade per l’Italia, i prefetti e l’Anas, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’arteria e conciliare circolazione e lavori. Autostrade per l’Italia ha subito confermato la piena disponibilità a un confronto costruttivo con le istituzioni per individuare le migliori soluzioni per il territorio, che possano conciliarsi con l’inderogabile necessità di portare avanti l’ammodernamento delle infrastrutture del Paese. E sulla tragedia è intervenuto ancora il governatore Francesco Acquaroli: "Chiederemo ad Aspi di interrompere subito i cantieri fino a quando non saranno in condizione di restituirli in sicurezza". Il consigliere regionale del Pd,...